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У Конгресі США погодили фінансування уряду, але без відомств оборони та соціальних програм

Київ • УНН

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Конгрес США погодив частковий пакет фінансування, який забезпечить роботу більшості урядових установ до вересня, але виключає міністерства оборони, внутрішньої безпеки та охорони здоров'я і соціальних служб.

У Конгресі США погодили фінансування уряду, але без відомств оборони та соціальних програм

Лідери Конгресу погодили пакет заходів для того, щоб більша частина уряду продовжувала працювати до 30 вересня. Пакет вартістю 436 мільярдів доларів, охоплює близько чверті фінансування урядових установ, проте обходить тривалі суперечки, відмовляючись від фінансування низки Міністерств. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У Конгресу США оголосили про пакет вартістю 436 мільярдів доларів, що охоплює близько чверті фінансування урядових установ. Вказується, що це перший реальний прогрес у розв'язанні ідеологічних протиріч, які тривають понад п'ять місяців.

Пакет містить положення, що забороняють продаж нафти зі Стратегічного нафтового резерву США до Китаю та відстеження іноземних купівель сільськогосподарських угідь у США, але оминає тривалі суперечки, відмовляючись від фінансування Міністерства оборони, внутрішньої безпеки та соціальних програм, що здійснюються через Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб. Наразі ці агентства мають закритися 23 березня, і угоди про їхнє фінансування ще не досягнуто.

Палата представників планує спочатку вжити заходів щодо часткового фінансування, затвердивши його до того, як президент Джо Байден виступить зі своїм щорічним зверненням про становище країни в четвер.

Сенат планує піти за ним, оскільки гроші для багатьох установ закінчаться наприкінці тижня.

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Фінансування необоронної сфери загалом не скорочується. За даними видання, президент Байден у своїй бюджетній пропозиції на цей рік просив збільшити витрати на цю категорію на 72 мільярди доларів.

Захід передбачає фінансування департаментів сільського господарства, транспорту, житлового будівництва та міського розвитку, у справах ветеранів та енергетики, а також Управління з контролю за продуктами і ліками. Агентство з охорони довкілля і міністерства торгівлі, юстиції та внутрішніх справ також включені в програму.

Новий законопроєкт доручає чиновникам відзначати іноземні угоди з купівлі американських сільськогосподарських земель, приділяючи особливу увагу компаніям, пов'язаним із Китаєм, Північною Кореєю, Росією та Іраном.

Цікаво, що законопроєкт не запроваджує прямої заборони на такі купівлі, але він додає міністра сільського господарства США до складу Комітету з іноземних інвестицій у США, який розглядатиме угоди в галузі сільського господарства.

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Також підтверджується продовження стратегічно важливих договорів з Палау, Маршаловими островами і Федеративними Штатами Мікронезії, які надають американським військовим доступ до їхніх вод в обмін на фінансування.

Серед іншого, республіканці домоглися нової зміни в даному положенні: тепер департамент у справах ветеранів ділиться інформацією з федеральним реєстром зброї - це положення обмежить це поширення випадками, коли ветеран становить небезпеку для себе або інших.

Республіканці також задоволені тим, що законопроєкт перенаправить 20 мільярдів доларів на податкові перевірки Служби внутрішніх доходів, пише Bloomberg.

Нагадаємо

Конгрес США схвалив чергове короткострокове продовження фінансування федерального уряду, яке дасть змогу деяким федеральним відомствам функціонувати до 8 березня, а іншим - до 22 березня.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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