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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2940 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65150 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133262 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108648 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111079 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108968 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Кличко рассматривает различные варианты возврата средств инвесторам за достройку Подольско-Воскресенького моста

Кличко рассматривает различные варианты возврата средств инвесторам за достройку Подольско-Воскресенького моста

Киев  •  УНН

 • 11629 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что проезд по Подольско-Воскресенском мосту может быть платным, ведь инвесторам нужно будет возвращать вложенные средства. Но при этом рассматриваются различные варианты в том числе и льготные. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

Мэр отметил, что все столичные мосты перегружены. Поэтому достройка Подольско-Воскресенского моста является чрезвычайно важной для города.

"Например, "мост Кирпы" не нагружен, потому что не готовы съезды с него. Я дал задание и обсудил с министром инфраструктуры вопросы, чтобы уже в следующем году мы полностью запустили этот мост", - сказал Кличко.

Он отметил, что в четверг уезжает на инвестофорум в Германию, где с потенциальными инвесторами обсудит условия достройки Подольско-Воскресенского моста.

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"Сейчас наша задача - привлечь средства, чтобы достроить мост, нам нужно 400 млн евро. Только после этого мы можем говорить о следующем шаге - строительство линии метро на Троещину", - подчеркнул мэр.

Комментируя механизм возврата средств инвесторам, Кличко отметил, что столичные власти рассматривают разные варианты.

"Я не исключаю, что проезд через этот мост будет платным. Мы привыкли, что ездим через мосты бесплатно. Но давайте выбирать: мы готовы заплатить за проезд через новый мост, или он и дальше будет непонятно сколько лет недостроенным", - подчеркнул Кличко.

При этом, подчеркнул мэр, город разрабатывает также и различные варианты оплаты: сделать мост полностью платным, компенсировать стоимость проезда из бюджета для определенных категорий, или сделать бесплатным или за символическую сумму для тех, кто имеет "карточку киевлянина".

Напомним, начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявил, что метро на Троещину возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.

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