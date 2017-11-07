Кличко рассматривает различные варианты возврата средств инвесторам за достройку Подольско-Воскресенького моста

Мэр отметил, что все столичные мосты перегружены. Поэтому достройка Подольско-Воскресенского моста является чрезвычайно важной для города.

"Например, "мост Кирпы" не нагружен, потому что не готовы съезды с него. Я дал задание и обсудил с министром инфраструктуры вопросы, чтобы уже в следующем году мы полностью запустили этот мост", - сказал Кличко.

Он отметил, что в четверг уезжает на инвестофорум в Германию, где с потенциальными инвесторами обсудит условия достройки Подольско-Воскресенского моста.

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"Сейчас наша задача - привлечь средства, чтобы достроить мост, нам нужно 400 млн евро. Только после этого мы можем говорить о следующем шаге - строительство линии метро на Троещину", - подчеркнул мэр.

Комментируя механизм возврата средств инвесторам, Кличко отметил, что столичные власти рассматривают разные варианты.

"Я не исключаю, что проезд через этот мост будет платным. Мы привыкли, что ездим через мосты бесплатно. Но давайте выбирать: мы готовы заплатить за проезд через новый мост, или он и дальше будет непонятно сколько лет недостроенным", - подчеркнул Кличко.

При этом, подчеркнул мэр, город разрабатывает также и различные варианты оплаты: сделать мост полностью платным, компенсировать стоимость проезда из бюджета для определенных категорий, или сделать бесплатным или за символическую сумму для тех, кто имеет "карточку киевлянина".

Напомним, начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявил, что метро на Троещину возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.