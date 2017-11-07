В.Кличко розглядає різні варіанти повернення коштів інвесторам за добудову Подільсько-Воскресенького мосту

Мер наголосив, що усі столичні мости перевантажені. Тому добудова Подільсько-Воскресенського мосту є надзвичайно важливою для міста.

"Наприклад, "міст Кирпи" не навантажений, тому що не готові з’їзди з нього. Я дав завдання та також обговорив з міністром інфраструктури питання, щоб уже наступного року ми повністю запустили цей міст", - сказав Кличко.

Він наголосив, що у четвер від’їжджає на інвестофорум до Німеччини, де з потенційними інвесторами обговорить умови добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

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"Зараз наше завдання – залучити кошти, щоб добудувати міст, нам потрібно 400 млн євро. Тільки після цього ми можемо говорити про наступний крок – будівництво лінії метро на Троєщину", - підкреслив мер.

Коментуючи механізм повернення коштів інвесторам, Кличко зазначив, що столична влада розглядає різні варіанти.

"Я не виключаю, що проїзд через цей міст буде платним. Ми звикли, що їздимо через мости безкоштовно. Але давайте вибирати: ми готові заплатити за проїзд через новий міст, чи він і далі буде незрозуміло скільки років недобудованим", - наголосив Кличко.

При цьому, підкреслив міський голова, місто опрацьовує також і різні варіанти оплати: зробити міст повністю платним, компенсовувати вартість проїзду з бюджету для певних категорій, чи зробити безкоштовним або ж за символічну суму для тих, хто має "картку киянина".

Нагадаємо, начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський заявив, що метро на Троєщину можливе лише після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.