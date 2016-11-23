В.Кличко объяснил, кто должен найти средства на ремонт Дома профсоюзов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Киевский городской председатель Виталий Кличко напомнил, что Дом профсоюзов находится в собственности профсоюзов, поэтому они должны самостоятельно найти средства на его ремонт. Об этом мэр Киева сообщил в эфире "Радио Свобода", передает УНН.
"Дом профсоюзов не находится в коммунальной собственности, он - в собственности профсоюзов и задачи для них найти средства для того, чтобы отремонтировать этот дом", - отметил В.Кличко.
Как сообщал УНН, в Киеве начали демонтаж двух надстроенных этажей Дома профсоюзов.