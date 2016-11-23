В.Кличко объяснил, кто должен найти средства на ремонт Дома профсоюзов в Киеве

"Дом профсоюзов не находится в коммунальной собственности, он - в собственности профсоюзов и задачи для них найти средства для того, чтобы отремонтировать этот дом", - отметил В.Кличко.

Как сообщал УНН, в Киеве начали демонтаж двух надстроенных этажей Дома профсоюзов.