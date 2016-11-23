В.Кличко пояснив, хто має знайти кошти на ремонт Будинку профспілок у Києві

“Будинок профспілок не перебуває у комунальній власності, він — у власності профспілок і завдання для них знайти кошти для того, щоб відремонтувати цей будинок”, — зазначив В.Кличко.

Як повідомляв УНН, у Києві розпочали демонтаж двох надбудованих поверхів Будинку профспілок.