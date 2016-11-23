В.Кличко пояснив, хто має знайти кошти на ремонт Будинку профспілок у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Київський міський голова Віталій Кличко нагадав, що Будинок профспілок перебуває у власності профспілок, тому вони мають самостійно знайти кошти на його ремонт. Про це мер Києва повідомив в ефірі “Радіо Свобода”, передає УНН.
“Будинок профспілок не перебуває у комунальній власності, він — у власності профспілок і завдання для них знайти кошти для того, щоб відремонтувати цей будинок”, — зазначив В.Кличко.
Як повідомляв УНН, у Києві розпочали демонтаж двох надбудованих поверхів Будинку профспілок.