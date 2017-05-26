В.Кличко планирует создать 660 мест в детсадах Дарницкого района столицы

"В Дарницком районе почти 2000 детей находятся в очереди на зачисление в детсады. Поэтому я очень рад сегодня открывать новый детсад - красивый, современный, комфортный. А всего в этом году в Дарницком районе планируется создать 660 мест в детсадах, что является самым высоким показателем в городе", - заявил В.Кличко.

В КГГА отметили, что в новом заведении оборудованы спортивный и музыкальный залы, игротека, компьютерный класс и все, что нужно детям для гармоничного развития и воспитания. В детском саду будут воспитываться 120 детей.

Мэр также отметил, что в прошлом году в Киеве построили и восстановили 7 детсадов. В этом году планируется открыть 10 детских садов: 4 из них - новостройки, и 6 - реконструированы.

"Возможно, успеем сделать 11. Но очередь остается. Сегодня в Киеве больше 10 000 детей в очереди. И наша задача - чтобы через 2-3 года очередей в дошкольные учебные заведения столицы не было ", - отметил В.Кличко.

В ведомстве отметили, что на Позняках до конца года откроется новый детсад на 280 мест.

Как сообщал УНН, в Украине увеличилось количество дошкольных учебных заведений.