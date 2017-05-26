В.Кличко планує створити 660 місць в дитсадках Дарницького району столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Цього року у Дарницькому районі Києві планується створити 660 місць у дитсадках. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“У Дарницькому районі майже 2 тисячі дітей перебувають у черзі на зарахування в дитсадки. Тому я дуже радий сьогодні відкривати новий дитсадок — гарний, сучасний, комфортний. А загалом цього року у Дарницькому районі планується створити 660 місць у дитсадках, що є найвищим показником у місті”, — заявив В.Кличко.
В КМДА наголосили, що у новозбудованому закладі облаштовані спортивна і музична зали, ігротека, комп’ютерний клас і все, що потрібно дітям для гармонійного розвитку і виховання. У дитсадку будуть виховуватися 120 дітей.
Мер також зазначив, що минулого року в Києві збудували та відновили 7 дитсадків. Цього року планується відкрити 10 дитячих садків: 4 з них — новозбудовані, та 6 — реконструйовані.
“Можливо, встигнемо зробити 11. Але черга залишається. Сьогодні у Києві більше 10 тисяч дітей у черзі. І наше завдання — аби за 2-3 роки черг до дошкільних навчальних закладів столиці не було”, — зазначив В.Кличко.
У відомстві наголосили, що на Позняках до кінця року відкриється новий дитсадок на 280 місць.
Як повідомляв УНН, в Україні зросла кількість дошкільних навчальних закладів.