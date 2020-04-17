В Киевской ОГА определили места для обсервации людей во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киевской ОГА назвали шесть объектов, на территории которых будут обсервовать людей на период карантина. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Определено сегодня Киевской областной государственной администрацией шесть мест, предназначенных для временной обсервации, изоляции. В общем, на 527 комнат и 1032 коек. Эти объекты обсервации будут использованы на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни. Такими объектами у нас определены санаторий "Украина", гостиничный комплекс "Верховина", гостиница "Аэропорт", гостиница "Борисполь", гостиница "Корона" и гостиница "Джинтама Бриз", - сказал Василий Володин.
Он отметил, что в настоящее время проводится работа по согласованию всех юридических формальностей.
"Соглашения с этими объектами или уже заключены или сейчас находятся на завершающей стадии заключения. После подписания соответствующих соглашений гостиницы эти расконсервируются, потому что они понимают, что в период карантина они были законсервированы, соответственно, люди находились преимущественно в отпусках. То есть, сейчас проводится работа с отзывом всех отпусков и подбором персонала. Соответственно, проводится расконсервация, потому что должно быть запущено, в случае необходимости, и система отопления и так далее", - добавил Володин.
Напомним, в Киевской области на обсервации находятся около 115 украинцев.