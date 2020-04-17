В Киевской ОГА определили места для обсервации людей во время карантина

"Определено сегодня Киевской областной государственной администрацией шесть мест, предназначенных для временной обсервации, изоляции. В общем, на 527 комнат и 1032 коек. Эти объекты обсервации будут использованы на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни. Такими объектами у нас определены санаторий "Украина", гостиничный комплекс "Верховина", гостиница "Аэропорт", гостиница "Борисполь", гостиница "Корона" и гостиница "Джинтама Бриз", - сказал Василий Володин.

Он отметил, что в настоящее время проводится работа по согласованию всех юридических формальностей.

"Соглашения с этими объектами или уже заключены или сейчас находятся на завершающей стадии заключения. После подписания соответствующих соглашений гостиницы эти расконсервируются, потому что они понимают, что в период карантина они были законсервированы, соответственно, люди находились преимущественно в отпусках. То есть, сейчас проводится работа с отзывом всех отпусков и подбором персонала. Соответственно, проводится расконсервация, потому что должно быть запущено, в случае необходимости, и система отопления и так далее", - добавил Володин.

Напомним, в Киевской области на обсервации находятся около 115 украинцев.