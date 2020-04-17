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В Київській ОДА визначили місця для обсервації людей під час карантину

В Київській ОДА визначили місця для обсервації людей під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Київській ОДА назвали шість об’єктів, на території яких обсервуватимуть людей на період карантину. Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.

“Визначено на сьогодні Київською обласною державною адміністрацією шість місць, призначених для тимчасової обсервації, ізоляції. Загалом, на 527 кімнат та 1032 ліжкомісця. Ці об’єкти обсервації будуть використані на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. Такими об’єктами в нас визначені санаторій “Україна”, готельний комплекс “Верховина”, готель “Аеропорт”, готель “Бориспіль”, готель “Корона” та готель”Джинтама Бріз”, - сказав Василь Володін.

Він зазначив, що наразі проводиться робота щодо узгодження всіх юридичних формальностей.

“Угоди з цими об’єктами або вже укладені, або зараз знаходяться на завершальній стадії укладення. Після підписання відповідних угод готелі ці розконсервовуються, тому що вони розуміють, що в період карантину вони були законсервовані, відповідно, люди знаходились переважно у відпустках. Тобто, зараз проводиться робота з відкликанням всіх відпусток і підбором персоналу. Відповідно, проводиться розконсервація, тому що має бути запущена, на випадок необхідності, і система опалення і так далі”, - додав Володін.

Нагадаємо, на Київщині на обсервації перебувають близько 115 українців.

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