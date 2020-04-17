На Київщині на обсервації перебувають близько 115 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Київщині на обов’язковій обсервації перебуває 114 громадян України. Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“Наразі в нас на обсервації обов’язковій перебуває в області 114 громадян України. 113 з них знаходяться в Ворзелі та одна особа знаходиться в Глібовці”, - сказав Василь Володін.
Він зазначив, що обсервація платна, і громадяни підписують документ, в якому згоджуються з цим.
“Ми зараз опрацьовуємо механізм можливої компенсації громадянам за їх обсервацію. Поки що питання в стадії відпрацювання, тому що мова йде про виділення коштів з місцевого бюджету”, - додав Василь Володін.
За його словами, більшість людей, що потребують обсервації - це позитивна молодь, що працювала та відпочивала в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Нагадаємо, на обсервації в Україні перебувають 417 людей.
Також нагадаємо, порядок обсервації громадян, які прибуватимуть в Україну з інших країн, у Мінрегіоні узгодили 9 квітня.