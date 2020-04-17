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На Київщині на обсервації перебувають близько 115 українців

На Київщині на обсервації перебувають близько 115 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Київщині на обов’язковій обсервації перебуває 114 громадян України. Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.

“Наразі в нас на обсервації обов’язковій перебуває в області 114 громадян України. 113 з них знаходяться в Ворзелі та одна особа знаходиться в Глібовці”, - сказав Василь Володін.

Він зазначив, що обсервація платна, і громадяни підписують документ, в якому згоджуються з цим.

“Ми зараз опрацьовуємо механізм можливої компенсації громадянам за їх обсервацію. Поки що питання в стадії відпрацювання, тому що мова йде про виділення коштів з місцевого бюджету”, - додав Василь Володін.

За його словами, більшість людей, що потребують обсервації - це позитивна молодь, що працювала та відпочивала в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, на обсервації в Україні перебувають 417 людей.

Також нагадаємо, порядок обсервації громадян, які прибуватимуть в Україну з інших країн, у Мінрегіоні узгодили 9 квітня.

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