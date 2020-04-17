В Киевской области на обсервации находится около 115 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киевской области на обязательной обсервации находится 114 граждан Украины. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Сейчас у нас на обсервации обязательной находится в области 114 граждан Украины. 113 из них находятся в Ворзеле и один человек находится в Глебовке", - сказал Василий Володин.
Он отметил, что обсервациям платная, и граждане подписывают документ, в котором соглашаются с этим.
"Мы сейчас прорабатываем механизм возможной компенсации гражданам за их обсервацию. Пока вопрос в стадии отработки, так как речь идет о выделении средств из местного бюджета", - добавил Василий Володин.
По его словам, большинство людей, нуждающихся в обсервации - это положительная молодежь, которая работала и отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах.
Напомним, на обсервации в Украине находятся 417 человек.
Также напомним, порядок обсервации граждан, прибывающих в Украину из других стран, в Минрегионе согласовали 9 апреля.