На обсервації в Україні перебувають 417 людей - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на сьогодні, на обсервації в Україні перебувають 417 громадян, які повернулись з-за кордону. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Обсервації, як протиепідеміологічний захід, у нас вперше застосовано в Україні в такому обсязі. Станом на 19:00 14 квітня, функціонувало 34 об’єкти обсервації на території України. У цих закладах перебувало 417 людей", - сказав Степанов.
З його слів, все це знаходиться на контролі, організація цих заходів обсервації в органах місцевої влади покладена на обласні державні адміністрації в комунікації зі службами Нацполіції тощо.
Як повідомлялося раніше в УНН, зважаючи на антирекорд захворюваності на COVID-19, говорити про вихід із карантину недоцільно - Степанов.