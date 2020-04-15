Зважаючи на антирекорд захворюваності на COVID-19, говорити про вихід із карантину недоцільно - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Зважаючи на високий показник виявлених напередодні випадків захворювання, викликаного коронавірусною хворобою, говорити про вихід України з карантину наразі недоцільно. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Зважаючи на сьогоднішній антирекорд по захворюваності, я вважаю, що говорити про вихід із карантину є недоцільним. Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу, розглядаємо, при яких умовах це можливо в країні. Можу сказати, що це можливо тільки коли ми будемо бачити стале зниження захворюваності на COVID-19", - сказав міністр.
Говорячи про механізм виходу із карантину та його етапи, він зазначив, що МОЗ постійно аналізує досвід різних країн, яким чином вони знімали обмеження, і буде робити це "максимально комфортно".
"Але тільки після того, коли ми побачимо, що для цього є можливість у нашій країні", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, приріст випадків коронавірусу в Україні за минулу добу склав 11,2% (392 нові випадки), що стало новим антирекордом. Таким чином загальна кількість інфікованих коронавірусом зросла до 3764 осіб.