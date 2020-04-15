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Принимая во внимание антирекорд заболеваемости на COVID-19, говорить о выходе из карантина нецелесообразно - Степанов

Принимая во внимание антирекорд заболеваемости на COVID-19, говорить о выходе из карантина нецелесообразно - Степанов

Киев  •  УНН

 • 21241 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Принимая во внимание высокий показатель выявленных накануне случаев заболевания, вызванного коронавирусной болезнью, говорить о выходе Украины из карантина пока нецелесообразно. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, рассматриваем, при каких условиях это возможно в стране. Могу сказать, что это возможно только когда мы будем видеть постоянное снижение заболеваемости на COVID-19", - сказал министр.

Говоря о механизме выхода из карантина и его этапах, он отметил, что Минздрав постоянно анализирует опыт разных стран, как они снимали ограничения, и будет делать это "максимально комфортно".

"Но только после того, как мы увидим, что для этого есть возможность в нашей стране", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, прирост случаев коронавируса в Украине за минувшие сутки составил 11,2% (392 новых случая), что стало новым антирекордом. Таким образом общее количество инфицированных коронавирусом возросло до 3764 человек.

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