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Новий антирекорд: приріст випадків коронавірусу в Україні за добу склав 11,2%

Новий антирекорд: приріст випадків коронавірусу в Україні за добу склав 11,2%

Київ • УНН

 • 19511 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні приріст нових випадків коронавірусної хвороби склав 11,2% (392 хворих на COVID-19 за минулу добу). Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у місті Києві - це 61 особа. Приріст активних підтверджених хвороб за добу у порівнянні з попередньою добою +11,2%. Зважаючи на антирекорд щодо кількості захворювань, ми наполегливо закликаємо відсвяткувати Великдень вдома", - сказав Степанов.

З його слів, наразі богослужіння можна подивитись в режимі онлайн.

Зазначимо, всього за минулу добу було виявлено 392 випадки захворювання.

Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 15 квітня, зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків - одне з найвищих значень. 

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