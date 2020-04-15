Новый антирекорд: прирост случаев коронавируса в Украине за сутки составил 11,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине прирост новых случаев коронавирусной болезни составил 11,2% (392 больных на COVID-19 за минувшие сутки). Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - это 61 человек. Прирост активных подтвержденных болезней за сутки по сравнению с предыдущими сутками +11,2%. Учитывая антирекорд по количеству заболеваний, мы настоятельно призываем отпраздновать Пасху дома", - сказал Степанов.
По его словам, в настоящее время богослужения можно посмотреть в режиме онлайн.
Отметим, всего за минувшие сутки было выявлено 392 случая заболевания.
Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 15 апреля, зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаям - одно из самых высоких значений.