На обсервации в Украине находятся 417 человек - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. На сегодня, на обсервации в Украине находятся 417 граждан, которые вернулись из-за границы. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Обсервации, как противоэпидемиологическое мероприятие, у нас впервые применено в Украине в таком объеме. По состоянию на 19:00 14 апреля, функционировало 34 объекта обсервации на территории Украины. В этих заведениях находилось 417 человек", - сказал Степанов.
По его словам, все это находится на контроле, организация этих мероприятий обсервации в органах местной власти возложена на областные государственные администрации в коммуникации со службами Нацполиции и тому подобное.
Как сообщалось ранее в УНН, учитывая антирекорд заболеваемости COVID-19, говорить о выходе из карантина нецелесообразно - Степанов.