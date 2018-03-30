В Киеве взорвался Range Rover, пострадал владелец

Так, в полицию поступила информация о том, что на улице загорелся автомобиль "Range Rover", во время тушения которого произошел взрыв.

На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники. Правоохранители установили, что когда владелец до приезда пожарных самостоятельно тушил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован в больницу.

Во время осмотра места происшествия полиция изъяла остатки частей от запала. Сейчас на месте работают следователи и оперативники для установления пожара и причин взрыва. Полиция на месте опрашивает возможных свидетелей.

Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Харькове неизвестные применили автоматическое оружие, в результате чего двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу, но медики констатировали смерть одного из пострадавших.