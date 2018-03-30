В Києві вибухнув Range Rover, постраждав власник
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні, близько 5:00, у Святошинському районі Києва на вулиці Якуба Коласа стався вибух автомобіля, в результаті чого його власник отримав поранення ніг. Про це УНН повідомили в прес-службі відділу комунікації поліції міста Києва.
Так, до правоохоронців надійшла інформація, що на вулиці загорівся автомобіль"Range Rover", під час гасіння якого стався вибух.
На місце пригоди прибули патрульні та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехніки. Правоохоронці встановили, що коли власник до приїзду пожежних самостійно гасив автомобіль, він відкрив капот, після чого стався вибух. Потерпілий отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.
Під час огляду місця події поліція вилучила залишки частин від запалу. Наразі на місці працюють слідчі та оперативники для встановлення виникнення пожежі та причин вибуху. Поліція на місці опитує ймовірних свідків.
Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
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