В Киеве произошло ДТП с пострадавшими в Соломенском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. ДТП с пострадавшими в Киеве, пересечение ул. Гарматная и Борщаговская, об этом на своей странице в Facebook сообщает портал dtp.kiev.ua, передает УНН.
Предварительно, на пешеходном переходе сбили женщину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштабное ДТП под Киевом: три авто столкнулись, движение - перекрыто
О состоянии пострадавшего информации пока нет.
На месте работали 2 бригады скорой помощи, 2 экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Напомним, ДТП с пострадавшими произошла на пересечении улиц Златоусовская и Черновола в Киеве.