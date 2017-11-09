В Киеве произошло ДТП с пострадавшими в Соломенском районе

Предварительно, на пешеходном переходе сбили женщину.

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О состоянии пострадавшего информации пока нет.

На месте работали 2 бригады скорой помощи, 2 экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, ДТП с пострадавшими произошла на пересечении улиц Златоусовская и Черновола в Киеве.