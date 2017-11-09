В Києві сталась ДТП з постраждалими в Солом'янському районі

Попередньо, на пішохідному переході збили жінку.

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Про стан постраждалої інформації поки немає.

На місці працювали 2 бригади швидкої допомоги, 2 екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, ДТП з постраждалими сталась на перетині вулиць Златоусівській та Чорновола у місті Києві.