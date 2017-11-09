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В Києві сталась ДТП з постраждалими в Солом'янському районі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. ДТП з постраждалими в Києві, на перетині вул. Гарматна і Борщагівська, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє портал dtp.kiev.ua, передає УНН.

Попередньо, на пішохідному переході збили жінку.

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Про стан постраждалої інформації поки немає.

На місці працювали 2 бригади швидкої допомоги, 2 екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, ДТП з постраждалими сталась на перетині вулиць Златоусівській та Чорновола у місті Києві.

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