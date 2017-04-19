В Киеве пьяный автоугонщик разбил 4 машины

“Вечером, 18.04.2017, недалеко от улицы Семьи Кульженко, у СТО, человек в состоянии сильного алкогольного опьянения, раскрыл автомобиль Jeep, г. н. Э JDT561 (lt). Затем каким-то образом завел его, а потом перепутал переднюю передачу с задней и въехал в припаркованные автомобили: Opel и Diamante. После чего Diamante отбросило в BMW, а потом BMW — в ворота СТО”, — говорится в сообщении.

Сразу после ДТП, на шум выбежали работники СТО. Водителя задержали до приезда полиции.

Стоит отметить, что похищенный автомобиль должен был идти на нужды АТО.