В Києві п'яний автоугонщик розбив 4 машини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Києві недалеко від вулиці Сім’ї Кульженків п’яний автоугонщик розбив 4 машини, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.
“Увечері, 18.04.2017, недалеко від вулиці Сім’ї Кульженків, біля СТО, чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння, розкрив автомобіль Jeep, р. н JDT561 (lt). Потім якимось чином завів його, а потім переплутав передню передачу з задньою і в’їхав в припарковані автомобілі: Opel і Diamante. Після чого Diamante відкинуло в BMW, а потім BMW — у ворота СТО”, — йдеться в повідомленні.
Відразу, після ДТП, на шум вибігли працівники СТО. Водія затримали до приїзду поліції.
Варто зазначити, що викрадений автомобіль повинен був йти на потреби АТО.