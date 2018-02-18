В Киеве националисты разбили стекла в отделении "Сбербанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В центре Киева прошла акция националистов, во время которой активисты разбили стекла в отделении "Сбербанка", передает корреспондент УНН.
"Националисты собрались на Майдане Незалежности, откуда направились в отделение "Сбербанка" на Подоле, где разбили стекла, и повредили банкоматы. Следующим пунктом стал российский центр культуры "Россотрудничество", где активисты повредили фасад, и разбили окна. Кроме этого, было повреждено здание отделения Альфа-Банка", - сообщил корреспондент.
Впоследствии, "ОУН" и другие общественные объединения вернулись к стеле на Майдане Независимости, где провели митинг по случаю 4-й годовщины начала массовых расстрелов во время Революции Достоинства.
Напомним, активисты "Черного комитета" вывесили на здании Консульства Республики Польша в Киеве "доску польских преступлений против Украины".