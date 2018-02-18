В Києві націоналісти потрощили шибки у відділені "Сбербанку"

“Націоналісти зібралися на Майдані Незалежності, звідки попрямували до відділення „Сбербанку“ на Подолі, де потрощили шибки, та пошкодили банкомати. Наступним пунктом став російський центр культури „Росспівпраця“, де активісти пошкодили фасад, та побили вікна. Крім цього, було пошкоджено будівлю відділення Альфа-Банку”, — повідомив кореспондент УНН.

Згодом, “ОУН” та інші громадські об’єднання повернулися до стели на Майдані Незалежності, де провели мітинг, з нагоди 4-ї річниці початку масових розстрілів під час Революції Гідності.

Нагадаємо, активісти “Чорного комітету” вивісили на приміщенні Консульства Республіки Польща в Києві “дошку польських злочинів проти України”.