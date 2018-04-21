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В Киеве на выходных из полумарафона перекроют улицы

Киев • УНН

 • 11495 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В столице в эти выходные частично перекроют улицы в связи с проведением международного полумарафона. Об этом сообщают организаторы забега, передает УНН.

В Киеве на выходных из полумарафона перекроют улицы

"В связи с проведением ежегодного бегового события улицы города будут частично перекрыты по маршруту полумарафон накануне (21 апреля) и непосредственно в день мероприятия (22 апреля)", - говорится в сообщении.

В субботу 21 апреля будет продолжаться подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 05:00 до 22:00 на следующий день (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.

В воскресенье 22 апреля, в день забегов, будет ограничено движение на таких улицах:

улица Петра Сагайдачного - 08:00 до 14:00

Боричев спуск - с 08:00 до 12:40

улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40

улица Набережно-Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал - с 08:00 до 11:00

Набережное шоссе в направлении моста им. Е. О. Патона - с 08:00 до 12:40

Набережное шоссе в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 11:00

Гаванский мост в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00

Гаванский мост в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40

улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00

Северный мост - с 9:20 до 11:00

улица Трухановская - с 09:00 до 12:00

Днепровский спуск - с 08:00 до 11:00

Владимирский спуск - с 08:00 до 12:40

мост Метро в направлении Броварского проспекта - с 08:00 до 11:00

мост Метро в направлении моста им. Е. О. Патона - с 08:00 до 9:45

Водителям рекомендовали заранее планировать свое передвижение по городу альтернативному маршруту, учитывая график перекрытия.

Напомним, к началу летнего сезона в Киеве должен появиться 27 пунктов проката велосипедов.

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