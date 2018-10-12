В Киеве и Николаеве недостаточно соли для борьбы с гололедом - Мининфраструктуры

"Сегодня у нас запасы солей и сыпучих смесей - в среднем 41% соли и 47% сыпучих смесей. Но беспокоит ситуация в Николаевской и Киевской областях, где запасы очень низкие", - отметил он.



По его словам, в Николаеве запасы соли и смесей составляют лишь 2%, а в Киеве - 11%.



"Мы опять можем получить ситуацию, как в прошлом году, когда сильный снегопад - и пути были парализованы", - добавил при этом он.



Напомним, в одном из областных центров Украины с 11 октября начался отопительный сезон для учреждений образования, здравоохранения и культуры.