В Києві і Миколаєві недостатньо солі для боротьби з ожеледицею – Мінінфраструктури

"Сьогодні у нас запаси солей і сипучих сумішей складають, в середньому, 41% солі і 47% сипучих сумішей. Але турбує ситуація в Миколаївській і Київській областях, де запаси дуже низькі", - зазначив він.



За його словами, в Миколаєві запаси солі і сумішей складають лише 2%, а в Києві – 11%.



"Ми знову ж можемо отримати ситуацію, як в минулому році, коли сильний снігопад – і шляхи були паралізовані", - додав при цьому він.



Нагадаємо, в одному з обласних центрів України з 11 жовтня розпочався опалювальний сезон для закладів освіти, охорони здоров'я та культури.