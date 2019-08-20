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6 марта, 19:19 • 126586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136817 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125748 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127802 просмотра

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В Киеве мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве жены

В Киеве мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве жены

Киев  •  УНН

 • 6856 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Соломенский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры № 9 о применении в отношении 45-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей жены, меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры города Киева.

“Ужасное преступление произошло в минувшую субботу по улице Выборгской. Вечером женщина возвращалась домой из аптеки, где приобрела лекарства для сына, и встретила своего мужа. У подъезда подозреваемый внезапно напал на женщину с ножом и нанес ей смертельные ранения, после чего пытался совершить самоубийство. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а злоумышленник был госпитализирован в больницу”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия было установлено, что орудие для убийства злоумышленник подготовил заранее.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

На время следствия злоумышленнику избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, полицейского арестовали за организацию заказного убийства.

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