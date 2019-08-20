В Киеве мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве жены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Соломенский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры № 9 о применении в отношении 45-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей жены, меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры города Киева.
“Ужасное преступление произошло в минувшую субботу по улице Выборгской. Вечером женщина возвращалась домой из аптеки, где приобрела лекарства для сына, и встретила своего мужа. У подъезда подозреваемый внезапно напал на женщину с ножом и нанес ей смертельные ранения, после чего пытался совершить самоубийство. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а злоумышленник был госпитализирован в больницу”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе следствия было установлено, что орудие для убийства злоумышленник подготовил заранее.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
На время следствия злоумышленнику избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Напомним, полицейского арестовали за организацию заказного убийства.