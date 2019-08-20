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В Києві чоловіку оголошено підозру в умисному вбивстві дружини

В Києві чоловіку оголошено підозру в умисному вбивстві дружини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Солом’янським районним судом м. Києва задоволено клопотання Київської місцевої прокуратури № 9 про застосування відносно 45-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї дружини, запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“Жахливий злочин стався минулої суботи по вулиці Виборзькій. Увечері жінка поверталася додому з аптеки, де придбала ліки для сина, та зустріла свого чоловіка. Біля під’їзду підозрюваний раптово напав на жінку з ножем та наніс їй смертельні поранення, після чого намагався вчинити самогубство. Потерпіла померла на місці події, а зловмисника було госпіталізовано до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час слідства було встановлено, що знаряддя для вбивства зловмисник підготував заздалегідь.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

На час слідства зловмиснику обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Нагадаємо, поліцейського заарештували за організацію замовного вбивства.

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