В Києві чоловіку оголошено підозру в умисному вбивстві дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Солом’янським районним судом м. Києва задоволено клопотання Київської місцевої прокуратури № 9 про застосування відносно 45-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї дружини, запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Жахливий злочин стався минулої суботи по вулиці Виборзькій. Увечері жінка поверталася додому з аптеки, де придбала ліки для сина, та зустріла свого чоловіка. Біля під’їзду підозрюваний раптово напав на жінку з ножем та наніс їй смертельні поранення, після чого намагався вчинити самогубство. Потерпіла померла на місці події, а зловмисника було госпіталізовано до лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час слідства було встановлено, що знаряддя для вбивства зловмисник підготував заздалегідь.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
На час слідства зловмиснику обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Нагадаємо, поліцейського заарештували за організацію замовного вбивства.