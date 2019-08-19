Поліцейського заарештували за організацію замовного вбивства
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Запоріжжі правоохоронця, підозрюваного у плануванні замовного вбивства, заарештували на два місяці без права внесення застави. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"На клопотання слідчого теруправління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області обрав працівнику поліції та особі, що виступала посередником в організації замовного вбивства у Запоріжжі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці попередили замовне вбивство та затримали організатора – слідчого одного з районних відділів головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
За даними слідства, майор поліції через посередника підшукував серед осіб із кримінальним минулим виконавця для здійснення вбивства.
Правоохоронці встановили, що поліцейський "замовив" місцевого жителя, який нібито скривдив його близького родича.