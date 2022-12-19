В Киеве без стабильного электроснабжения 10 котельных. Без тепла могут остаться 144 дома
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, «Укрэнерго» применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы, информирует УНН ссылаясь на сообщения в Telegram мэра Виталия Кличко.
Детали
В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.
Ближайшие к домам, где могут возникнуть проблемы с теплом, пункты обогрева расположены по адресам:
Дарницкий район
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- Школа I-III ступеней № 280, ул. Евгения Харченко 23Б;
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- Учебно-научный Институт N3;
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- Национальной Академии Внутренних Дел, ул. Колекторная, 4 (палатка).
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Святошинский район
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- Территориальный центр, ул.Жмеринская, 22а;
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- Средняя общеобразовательная школа №215, ул. Жмеринская, 20;
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- Средняя общеобразовательная школа №253, ул. Жмеринская, 34;
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- Специализированная школа №76 ул. Жмеринская, 8.
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Шевченковский район
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- Школа №82, ул. Скворца, 4;
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- Заведение дошкольного образования №488, ул. Капнист, 10;
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- Школа №102, ул. Шулявская, 10-12;
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- Профессиональный колледж «Универсум», пер. Политехнический, 3-А.
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Соломенский район
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- Школа №69, ул. Донецкая, 25;
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- Школа №64, ул. Ушинского, 32;
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- Школа №43, ул. Преображенская, 17;
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- Лицей №144, просп. Лобановского, 6.
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Также, помимо существующих, дополнительные пункты обогрева развернуты по адресам:
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- ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка);
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- на пересечении улиц Жмеринской и Бетховена.
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Кличко отметил, что все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно.
Добавим
Ситуация в энергосистеме Украины после очередной атаки врага – тяжелая. Аварийные отключения применяются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве, возобновление энергоснабжения населению может занять длительное время.