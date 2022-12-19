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В Киеве без стабильного электроснабжения 10 котельных. Без тепла могут остаться 144 дома

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, «Укрэнерго» применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы, информирует УНН ссылаясь на сообщения в Telegram мэра Виталия Кличко.

Детали

В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.

Ближайшие к домам, где могут возникнуть проблемы с теплом, пункты обогрева расположены по адресам:

Дарницкий район

  • Школа I-III ступеней № 280, ул. Евгения Харченко 23Б;
  • Учебно-научный Институт N3;
  • Национальной Академии Внутренних Дел, ул. Колекторная, 4 (палатка).

Святошинский район

  • Территориальный центр, ул.Жмеринская, 22а;
  • Средняя общеобразовательная школа №215, ул. Жмеринская, 20;
  • Средняя общеобразовательная школа №253, ул. Жмеринская, 34;
  • Специализированная школа №76 ул. Жмеринская, 8.

Шевченковский район

  • Школа №82, ул. Скворца, 4;
  • Заведение дошкольного образования №488, ул. Капнист, 10;
  • Школа №102, ул. Шулявская, 10-12;
  • Профессиональный колледж «Универсум», пер. Политехнический, 3-А.

Соломенский район

  • Школа №69, ул. Донецкая, 25;
  • Школа №64, ул. Ушинского, 32;
  • Школа №43, ул. Преображенская, 17;
  • Лицей №144, просп. Лобановского, 6.

Также, помимо существующих, дополнительные пункты обогрева развернуты по адресам:

  • ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка);
  • на пересечении улиц Жмеринской и Бетховена.

Кличко отметил, что все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно.

Добавим

Ситуация в энергосистеме Украины после очередной атаки врага – тяжелая. Аварийные отключения применяются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве, возобновление энергоснабжения населению может занять длительное время.

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