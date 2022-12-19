В Києві без стабільного електропостачання 10 котелень. Без тепла можуть залишитися 144 будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, «Укренерго» застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці, інформує УНН посилаючись на повідомлення в Telegram мера Віталія Кличка.
Деталі
В результаті цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.
Найближчі до будинків, де можуть бути проблеми з теплом, пункти обігріву розташовані за адресами:
Дарницький район
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- Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул. Євгена Харченка 23Б;
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- Навчально-науковий Інститут N3;
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- Національної Академії Внутрішніх Справ, вул. Колекторна, 4 (намет).
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Святошинський район
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- Територіальний центр, вул.Жмеринська, 22а;
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- Середня загальноосвітня школа №215, вул. Жмеринська, 20;
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- Середня загальноосвітня школа №253, вул. Жмеринська, 34;
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- Спеціалізована школа №76 вул. Жмеринська, 8.
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Шевченківський район
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- Школа №82, вул. Шпака, 4;
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- Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10;
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- Школа №102, вул. Шулявська 10-12;
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- Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А.
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Солом’янський район
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- Школа №69, вул. Донецька, 25;
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- Школа № 64, вул. Ушинського, 32;
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- Школа №43, вул. Преображенська, 17;
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- Ліцей №144, просп. Лобановського, 6.
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Також, окрім існуючих, додаткові пункти обігріву розгорнуто за адресами:
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- вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет);
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- на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.
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Кличко зазначив, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово.
Додамо
Ситуація в енергосистемі України після чергової атаки ворога - важка. Аварійні відключення застосовуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та у Києві, відновлення енергопостачання населенню може зайняти тривалий час.