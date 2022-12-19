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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Києві без стабільного електропостачання 10 котелень. Без тепла можуть залишитися 144 будинки

В Києві без стабільного електропостачання 10 котелень. Без тепла можуть залишитися 144 будинки

Київ • УНН

 • 516366 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, «Укренерго» застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці, інформує УНН посилаючись на повідомлення в Telegram мера Віталія Кличка.

Деталі

В результаті цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.

Найближчі до будинків, де можуть бути проблеми з теплом, пункти обігріву розташовані за адресами:

Дарницький район

  • Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул. Євгена Харченка 23Б;
  • Навчально-науковий Інститут N3;
  • Національної Академії Внутрішніх Справ, вул. Колекторна, 4 (намет).

Святошинський район

  • Територіальний центр, вул.Жмеринська, 22а;
  • Середня загальноосвітня школа №215, вул. Жмеринська, 20;
  • Середня загальноосвітня школа №253, вул. Жмеринська, 34;
  • Спеціалізована школа №76 вул. Жмеринська, 8.

Шевченківський район

  • Школа №82, вул. Шпака, 4;
  • Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10;
  • Школа №102, вул. Шулявська 10-12;
  • Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А.

Солом’янський район

  • Школа №69, вул. Донецька, 25;
  • Школа № 64, вул. Ушинського, 32;
  • Школа №43, вул. Преображенська, 17;
  • Ліцей №144, просп. Лобановського, 6.

Також, окрім існуючих, додаткові пункти обігріву розгорнуто за адресами:

  • вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет);
  • на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.

Кличко зазначив, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово.

Додамо

Ситуація в енергосистемі України після чергової атаки ворога - важка. Аварійні відключення застосовуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та у Києві, відновлення енергопостачання населенню може зайняти тривалий час.

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