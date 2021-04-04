В Китае ввели 136,68 миллиона доз вакцины против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Китай по состоянию на субботу использовал 136,68 млн доз вакцины против COVID-19, заявила в воскресенье Национальная комиссия здравоохранения, сообщает Reuters, пишет УНН.
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"Китай по состоянию на субботу ввел 136,68 млн доз вакцины против COVID-19. Это примерно на 2,88 миллиона доз больше, чем в пятницу, когда было сделано 133,8 доз вакцины", - говорится в сообщении.
Контекст
В Китае вакцинация от COVID-19 стартовала еще в декабре прошлого года.
В КНР применяют вакцину компании Sinopharm, ее одобрили в декабре прошлого года. Вакцина компании Sinovac стала вторым препаратом, произведенным в Китае и получившим одобрение регулятора к применению. Для вакцинации среди служащих ВС Китая была одобрена вакцина CanSino.
Приоритет в получении прививки - у врачей, таможенников, а также сотрудников транспорта и логистики, грузчиков, сотрудников санитарно-гигиенической отрасли и тех, кто планирует выезд за границу с целью учебы и работы.
Китай также поставляет свои вакцины в другие страны мира.
В настоящее время в Китае проходят клинические испытания еще 17 вакцин-кандидатов против COVID-19.
Китай планирует вакцинировать примерно 70-80% населения от COVID-19 к концу этого года или середине 2022 года.