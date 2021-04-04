У Китаї ввели 136,68 мільйона доз вакцини проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Китай станом на суботу використав 136,68 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявила в неділю Національна комісія охорони здоров'я, повідомляє Reuters, пише УНН.
Цитата
"Китай станом на суботу ввів 136,68 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Це приблизно на 2,88 мільйона доз більше, ніж в п'ятницю, коли було зроблено 133,8 мільйонів доз вакцини", - йдеться в повідомленні.
Контекст
У Китаї вакцинація від COVID-19 стартувала ще в грудні минулого року.
В КНР застосовують вакцину компанії Sinopharm, її схвалили в грудні минулого року. Вакцина компанії Sinovac стала другим препаратом, виробленим в Китаї і отримавшим схвалення регулятора до застосування. Для вакцинації серед службовців ЗС Китаю була схвалена вакцина CanSino.
Пріоритет в отриманні щеплення - у лікарів, митників, а також співробітників транспорту і логістики, вантажників, співробітників санітарно-гігієнічної галузі і тих, хто планує виїзд за кордон з метою навчання і роботи.
Китай також поставляє свої вакцини в інші країни світу.
В даний час в Китаї проходять клінічні випробування ще 17 вакцин-кандидатів проти COVID-19.
Китай планує вакцинувати приблизно 70-80% населення від COVID-19 до кінця цього року або середині 2022 року.