В Китай из Украины пытались вывезти рекордную партию янтаря

"Масштабное задержания 285 кг янтаря произошло вчера вечером в зоне таможенного контроля аэропорта "Борисполь"... Грузовое отправление в статусе несопровождаемого багажа в количестве 13 мест отправлялось физическим лицом авиационным транспортом из Украины через аэропорт "Борисполь" в Китай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в таможенном отношении свое отправление гражданин задекларировал как вещи. Однако при таможенном досмотре в каждом пакете обнаружен необработанный янтарь разного размера и оттенков.

"Общий его вес - 285 кг. Сейчас Национальной полицией янтарь изъят в рамках уголовного производства. Это едва ли не самая крупная партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины за всю историю Киевской таможни Гостаможслужбы, в частности таможенного поста "Борисполь", - добавили в сообщении.

Напомним, в Международном аэропорту "Борисполь" таможенники помешали вывезти в ОАЭ янтарь, общим весом 5,4 кг. Всего таможенники обнаружили у пассажира 18 камней янтаря, самый большой из которых весит 700 граммов.