В Китай з України намагалися вивезти рекордну партію бурштину

"Масштабне затримання 285 кг бурштину відбулося вчора надвечір в зоні митного контролю аеропорту "Бориспіль“...Вантажне відправлення в статусі несупроводжуваного багажу в кількості 13 місць відправлялося фізичною особою авіаційним транспортом з України через аеропорт “Бориспіль” до Китаю", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в митному відношенні своє відправлення громадянин задекларував як речі. Однак при митному огляді в кожному пакунку виявлено необроблений бурштин різного розміру і відтінків.

“Загальна його вага — 285 кг. Наразі Національною поліцією бурштин вилучено в рамках кримінального провадження. Це чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагались незаконно вивезти з України, за всю історію Київської митниці Держмитслужби, зокрема митного поста “Бориспіль”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту “Бориспіль” митники завадили вивезти до ОАЄ бурштин, загальною вагою 5,4 кг. Загалом митники виявили у пасажира 18 каменів бурштину, найбільший з яких важить 700 грамів.