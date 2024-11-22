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Актуальное
В Китае обнаружили золотые залежи на более чем 83 млрд долларов

В Китае обнаружили золотые залежи на более чем 83 млрд долларов

Киев  •  УНН

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В провинции Хунань обнаружены золотые залежи стоимостью более 83 млрд долларов. На глубине 2000 метров найдено 300 тонн золота на 40 участках месторождения Ваньгу.

Китайские геологи обнаружили сверхбольшие запасы золота на месторождении в центральной провинции Хунань. Об этом сообщило издание Xinhua со ссылкой на геологическое управление региона, пишет УНН.

Детали

По оценке экспертов, стоимость обнаруженных ресурсов составляет примерно 600 млрд юаней (более 83 млрд. долларов).

Издание отмечает, что геологи обнаружили более 40 участков с золотом с запасами в 300 тонн на глубине две тысячи метров под месторождением Ваньгу в уезде Пинцзян.

На месторождении Ваньгу использовались новые технологии разведки руды, такие как 3D-геологическое моделирование. Золото также было найдено во время бурения вокруг периферийных зон участка, что открывает новые перспективы.

Какие страны имеют наибольшие запасы золота: инфографика30 окт. 2024, 12:11 • 16971 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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