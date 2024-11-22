В Китае обнаружили золотые залежи на более чем 83 млрд долларов

Китайские геологи обнаружили сверхбольшие запасы золота на месторождении в центральной провинции Хунань. Об этом сообщило издание Xinhua со ссылкой на геологическое управление региона, пишет УНН.

Детали

По оценке экспертов, стоимость обнаруженных ресурсов составляет примерно 600 млрд юаней (более 83 млрд. долларов).

Издание отмечает, что геологи обнаружили более 40 участков с золотом с запасами в 300 тонн на глубине две тысячи метров под месторождением Ваньгу в уезде Пинцзян.

На месторождении Ваньгу использовались новые технологии разведки руды, такие как 3D-геологическое моделирование. Золото также было найдено во время бурения вокруг периферийных зон участка, что открывает новые перспективы.

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