В Киевском апелляционном суде заявили, что не покрывают коррупцию на фоне скандала со взяточничеством судей
Киев • УНН
В Киевском апелляционном суде публично заявили, что им неизвестны подробности, но они осуждают коррупцию после того, как четверо их судей были обвинены во взяточничестве. Они подчеркивают позицию абсолютной нетерпимости к коррупции
Коллектив судей Киевского апелляционного суда сделал публичное заявление по поводу разоблачения на взятке четырех судей этого суда, указав, что не осведомлены относительно подробностей дела, но не покрывают коррупцию и не толеруют ее, передает УНН.
Коллектив судей Киевского апелляционного суда не осведомлен об обстоятельствах уголовного производства, которое расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины, следовательно, лишен возможности предоставлять какую-либо правовую оценку подозрению, предъявленному судьям, до установления ее обоснованности компетентными органами в пределах предусмотренных законом процедур. Однако, подчеркиваем, что любые проявления коррупции в судах недопустимы
Коллектив судей Киевского апелляционного суда указал, что,"придерживаясь презумпции невиновности, решительно осуждает действия судей, совершающих уголовные правонарушения, негативно относится к случаям коррупции в судейском сообществе, не покрывает коррупцию и не терпит ее".
В свою очередь, заявление опубликовал и Совет судей. Оно была коротким: "Нет слов... Просто уже нет слов..." и сопровождалась иллюстрацией.
Контекст
четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки в 35 тыс. долл.
В Киевском апелляционном суде заявили, что не покрывают коррупцию на фоне скандала со взяточничеством судей
В Киевском апелляционном суде публично заявили, что им неизвестны подробности, но они осуждают коррупцию после того, как четверо их судей были обвинены во взяточничестве. Они подчеркивают позицию абсолютной нетерпимости к коррупции
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