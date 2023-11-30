В Киевском апелляционном суде заявили, что не покрывают коррупцию на фоне скандала со взяточничеством судей

Коллектив судей Киевского апелляционного суда сделал публичное заявление по поводу разоблачения на взятке четырех судей этого суда, указав, что не осведомлены относительно подробностей дела, но не покрывают коррупцию и не толеруют ее, передает УНН.

Коллектив судей Киевского апелляционного суда не осведомлен об обстоятельствах уголовного производства, которое расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины, следовательно, лишен возможности предоставлять какую-либо правовую оценку подозрению, предъявленному судьям, до установления ее обоснованности компетентными органами в пределах предусмотренных законом процедур. Однако, подчеркиваем, что любые проявления коррупции в судах недопустимы - заявили в суде.

Коллектив судей Киевского апелляционного суда указал, что,"придерживаясь презумпции невиновности, решительно осуждает действия судей, совершающих уголовные правонарушения, негативно относится к случаям коррупции в судейском сообществе, не покрывает коррупцию и не терпит ее".

В свою очередь, заявление опубликовал и Совет судей. Оно была коротким: "Нет слов... Просто уже нет слов..." и сопровождалась иллюстрацией.

Контекст

четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки в 35 тыс. долл.