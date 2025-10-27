В Киевской области разоблачен полицейский, который требовал 25 тысяч долларов за "крышевание" нелегального бизнеса

В Киевской области разоблачен и задержан сотрудник одного из центральных департаментов Национальной полиции Украины и его сообщник, которые требовали 25 тысяч долларов США от местного предпринимателя. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, правоохранитель требовал от предпринимателя 25 тысяч долларов США за невмешательство в деятельность по незаконной торговле алкоголем в Киевской области и "защиту" от проверок.

Посредника задержали во время передачи денег. Сам полицейский пытался скрыться, но его оперативно разыскали.

Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Обоим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом — 1 млн грн для правоохранителя и 2 млн грн для посредника.

