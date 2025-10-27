На Київщині викрито поліцейського, який вимагав 25 тисяч доларів за "кришування" нелегального бізнесу
На Київщині викрито поліцейського та його спільника, які вимагали 25 тисяч доларів США від підприємця за невтручання у незаконну торгівлю алкоголем. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з заставою.
На Київщині викрито та затримано співробітника одного з центральних департаментів Національної поліції України і його спільника, які вимагали 25 тисяч доларів США від місцевого підприємця. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, правоохоронець вимагав від підприємця 25 тисяч доларів США за невтручання у діяльність з незаконної торгівлі алкоголем на Київщині та "захист" від перевірок.
Посередника затримали під час передачі грошей. Сам поліцейський намагався втекти, але його оперативно розшукали.
Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із заставою — 1 млн грн для правоохоронця та 2 млн грн для посередника.
