В Киевской области работает ППО - ОВА

В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Как сообщили в Киевской ОВА, силы ПВО работают по целям, передает УНН.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - сообщили в ОВА.

Жителей также призвали придерживаться информационной тишины - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

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В Киевской МВА также сообщают, что в пригороде столицы работает ПВО.