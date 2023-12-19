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В Киевской области работает ППО - ОВА

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 21:12  •  19193 просмотра

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Силы противовоздушной обороны уничтожают вражеские беспилотники, обнаруженные в Киевской области. Жителям рекомендуется оставаться в укрытиях и сохранять информационную гигиену.

В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Как сообщили в Киевской ОВА, силы ПВО работают по целям, передает УНН.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - сообщили в ОВА.

Жителей также призвали придерживаться информационной тишины - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Добавим

В Киевской МВА также сообщают, что в пригороде столицы работает ПВО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
У Київській області працює ППО - ОВА
Air Defense - OVA is operating in Kyiv region
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В Киевской области работает ППО - ОВА

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