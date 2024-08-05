В Барышевской общине Киевской области, сельскохозяйственная техника подорвалась на взрывчатке. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области, пишет УНН.

На днях, около 16:30 часов в полицию поступило сообщение о том, что произошел подрыв сельскохозяйственной техники на неизвестном взрывном устройстве на территории Барышевской общины, - говорится в сообщении.

Детали

На месте правоохранители установили, что водитель трактора во время выполнения работ по кошению травы, совершил наезд на ручную осколочную гранату, которая взорвалась. Также с места происшествия взрывотехники изъяли часть корпуса ручной осколочной оборонительной гранаты РГО. К счастью, мужчина не пострадал, а трактор получил механические повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 196 Уголовного кодекса Украины.

Полиция в очередной раз призывает граждан и аграриев: будьте внимательны во время выполнения полевых работ, избегайте лесных дорог и троп. В случае обнаружения подозрительных предметов звоните "102".

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