В Барышевской общине Киевской области трактор наехал на ручную гранату РГО во время кошения травы. Водитель не пострадал, но техника получила механические повреждения. Полиция открыла уголовное производство.
В Барышевской общине Киевской области, сельскохозяйственная техника подорвалась на взрывчатке. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области, пишет УНН.
На днях, около 16:30 часов в полицию поступило сообщение о том, что произошел подрыв сельскохозяйственной техники на неизвестном взрывном устройстве на территории Барышевской общины,
Детали
На месте правоохранители установили, что водитель трактора во время выполнения работ по кошению травы, совершил наезд на ручную осколочную гранату, которая взорвалась. Также с места происшествия взрывотехники изъяли часть корпуса ручной осколочной оборонительной гранаты РГО. К счастью, мужчина не пострадал, а трактор получил механические повреждения.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 196 Уголовного кодекса Украины.
Полиция в очередной раз призывает граждан и аграриев: будьте внимательны во время выполнения полевых работ, избегайте лесных дорог и троп. В случае обнаружения подозрительных предметов звоните "102".
Мужчина подорвался на мине в собственном дворе в Харьковской области3 августа 2024, 00:48 • 31511 просмотров