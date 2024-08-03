49-летний житель села Каменка пострадал от взрыва противопехотной мины на территории своего домовладения.
Гражданский мужчина пострадал от подрыва на мине в Изюмском районе. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
В селе Каменка Харьковской области 49-летний местный житель пострадал в результате подрыва на вражеской мине. По данным следствия, мужчина наступил на взрывоопасный предмет на территории собственного домовладения, что повлекло взрыв. Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу.
Предварительно установлено, что мужчина подорвался на противопехотной мине "лепесток".
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