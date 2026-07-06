В Киевской области количество погибших от массированного удара рф возросло до 10

В результате массированной атаки войск рф на Киевскую область количество погибших возросло до 10 человек, еще 26 человек получили ранения. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, пишет УНН.

По состоянию на данный момент в результате массированной атаки войск рф на Киевскую область погибли 10 человек, еще 26 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших - говорится в сообщении.

Прокуроры совместно со следователями продолжают документировать последствия очередного военного преступления государства-агрессора, проводятся все необходимые следственные действия.

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