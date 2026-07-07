В Киевской области 7 июля объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки
Киев • УНН
В Киевской области 7 июля объявлен День траура по восьми погибшим в результате массированной российской атаки. Глава ОВА Николай Калашник сообщил о приспуске флагов и ограничении развлекательных мероприятий.
В Киевской области 7 июля объявлен День траура по жертвам массированной российской атаки. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.
Детали
По его словам, на всей территории области будут приспущены государственные флаги, а также ограничено проведение развлекательных мероприятий и звучание развлекательной музыки.
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Глава ОВА подчеркнул, что массированная атака в очередной раз продемонстрировала, что российские войска целенаправленно наносят удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
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