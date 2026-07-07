В Киевской области 7 июля объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки

В Киевской области 7 июля объявлен День траура по жертвам массированной российской атаки. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.

По его словам, на всей территории области будут приспущены государственные флаги, а также ограничено проведение развлекательных мероприятий и звучание развлекательной музыки.

Сегодня Киевщина потеряла восемь своих людей. Восемь жизней, которые забрала россия. Восемь семей, для которых этот день навсегда разделил жизнь на "до" и "после". Искренние соболезнования всем родным и близким погибших