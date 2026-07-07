Число погибших в Киеве в результате вчерашней атаки РФ возросло до 18
Киев • УНН
В Киеве число погибших в результате российской ракетной атаки 7 июля возросло до 18 человек. Спасатели извлекли из-под завалов еще два тела в Дарницком районе.
В Киеве количество погибших в результате массированной российской ракетной атаки в ночь на 7 июля возросло до 18 человек. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
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Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Дарницком районе еще два тела погибших.
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе еще 2 тела. Таким образом количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 18 человек. Работы продолжаются
Ранее сообщалось о 16 погибших в результате ночной комбинированной атаки российских войск на столицу. Аварийно-спасательные работы на местах ударов продолжаются.
В Киеве количество погибших в результате атаки рф возросло до 1606.07.26, 22:00 • 2352 просмотра