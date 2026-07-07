Число погибших в Киеве в результате вчерашней атаки РФ возросло до 18

В Киеве количество погибших в результате массированной российской ракетной атаки в ночь на 7 июля возросло до 18 человек. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

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Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Дарницком районе еще два тела погибших.

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе еще 2 тела. Таким образом количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 18 человек. Работы продолжаются - сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось о 16 погибших в результате ночной комбинированной атаки российских войск на столицу. Аварийно-спасательные работы на местах ударов продолжаются.

В Киеве количество погибших в результате атаки рф возросло до 16