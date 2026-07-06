В Киеве количество погибших в результате атаки рф возросло до 16

В результате нового массированного удара рф количество жертв в Киеве возросло до 16 - под завалами обнаружили еще одно тело, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

До 16 человек возросло количество погибших в результате российского удара по Киеву в ночь на 6 июля: спасатели обнаружили еще одно тело под завалами дома в Дарницком районе - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что работы продолжаются.

В Воздушных силах предупредили украинцев о возможном новом массированном ударе рф

Напомним

Как сообщили в Воздушных силах, РФ атаковала 68 ракетами, в том числе 6-ю типа "Циркон" и 23 баллистическими, и 351 дроном, обезврежено 37 ракет, без "Цирконов" и баллистики, и 326 беспилотников.