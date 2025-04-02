В Киеве зафиксировали рекордное количество осадков в первый день апреля

В первый день апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков. За сутки выпало 43% от месячной нормы. Это на 3,5 мм больше, чем предыдущий рекорд 1891 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев, 1 апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 18,1 мм, что на 3,5 мм больше, чем предыдущий рекорд 1891 года для этой даты, когда выпало 14,6 мм осадков.

В Киеве за сутки выпало 43% месячной нормы осадков - говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что в 2024 году Киев пережил самый теплый сентябрь за 143 года наблюдений. Средняя температура в столице составила +20,6°С, что на 5,7°С выше нормы. Было зафиксировано 11 температурных рекордов, а осадков выпало лишь 36% от нормы.