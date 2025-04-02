У Києві зафіксували рекордну кількість опадів у перший день квітня
Київ • УНН
У Києві 1 квітня зафіксовано рекордну кількість опадів – 18,1 мм, що на 3,5 мм більше рекорду 1891 року. За добу випало 43% від місячної норми.
У перший день квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів. За добу випало 43% від місячної норми. Це на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд 1891 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського пише УНН.
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За даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, 1 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 18,1 мм, що на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд 1891 року для цієї дати, коли випало 14,6 мм опадів.
У Києві за добу випало 43% місячної норми опадів
Раніше УНН писав, що у 2024 році Київ пережив найтепліший вересень за 143 роки спостережень. Середня температура в столиці склала +20,6°С, що на 5,7°С вище норми. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, а опадів випало лише 36% від норми.