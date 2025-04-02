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У Києві зафіксували рекордну кількість опадів у перший день квітня

Київ • УНН

 • 19765 перегляди

У Києві 1 квітня зафіксовано рекордну кількість опадів – 18,1 мм, що на 3,5 мм більше рекорду 1891 року. За добу випало 43% від місячної норми.

У Києві зафіксували рекордну кількість опадів у перший день квітня

У перший день квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів. За добу випало 43% від місячної норми. Це на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд 1891 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського пише УНН.

Деталі

За даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, 1 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 18,1 мм, що на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд 1891 року для цієї дати, коли випало 14,6 мм опадів.

У Києві за добу випало 43% місячної норми опадів 

- йдеться у повідомленні.

Раніше УНН писав, що у 2024 році Київ пережив найтепліший вересень за 143 роки спостережень. Середня температура в столиці склала +20,6°С, що на 5,7°С вище норми. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, а опадів випало лише 36% від норми.

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